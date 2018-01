L'impressionnante métamorphose de Jérémy Pierson, le meurtrier présumé de la petite Béatrice Berlaimont!

Rédaction en ligne

Ce mercredi après-midi se déroule la constitution du jury pour le procès de Jérémy Pierson devant la cour d’assises de Luxembourg. Le meurtrier présumé de la petite Béatrice Berlaimont est apparu métamorphosé dans le box des accusés. Affublé d’une chemise blanche et d’un costume noir, l’Arlonais de 29 ans portait également d’imposantes lunettes de vue. Un look de premier communiant pour celui qui est soupçonné de l’enlèvement, la torture, du viol et du meurtre de la jeune fille arlonaise.