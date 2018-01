El Jabbari risque plus de 10 ans ferme

Le parquet a requis mercredi devant le tribunal correctionnel de Liège des peines de 8 ans et 30 mois d’emprisonnement contre Mohammed El Jabbari à la suite des faits commis lors de son évasion de la prison de Lantin et de sa cavale. Des peines allant de 80 heures de travail à 8 ans de prison ont été requises contre ses divers complices. Mohamed El Jabbari (35 ans) s’était évadé de la prison de Lantin le 27 mai 2011. Des individus disposant d’armes de guerre avaient pris d’assaut le mur d’enceinte de la prison et avaient fait feu en direction des gardiens. Ils avaient préalablement cisaillé les grillages et utilisé une échelle métallique et une échelle de corde pour permettre à Mohamed El Jabbari de s’évader. Ce truand lourdement condamné à un total de 15 années de prison avait réalisé une cavale de près de 3 ans avant d’être intercepté le 14 avril 2014 à Arlon avec 1,7 kilos d’héroïne. Mohamed El Jabbari et six autres prévenus répondent notamment de tentatives de meurtres, d’association de malfaiteurs, de recel de détenus, de faux et usages de faux, d’incendie volontaire et de port public de faux noms. Mohamed El Jabbari avait révélé qu’il avait échafaudé un plan précis d’évasion, mis en œuvre depuis un atelier de mécanique, où il avait utilisé une disqueuse pour découper les barreaux d’une fenêtre. Il disposait d’un GSM lui permettant d’activer une équipe de complices prêts à intervenir de l’extérieur. Lors de son réquisitoire, le parquet a confirmé que la bande avait employé des moyens logistiques importants et de méthodes professionnelles dans une attaque menée avec détermination. Pour les faits relatifs à l’évasion, le parquet a requis contre Mohammed El Jabbari et son principal complice des peines de 8 ans de prison. Le substitut a également requis contre El Jabbari une seconde peine de 30 mois pour les faits commis lors de sa cavale. Des peines de 80 heures de travail, 10 mois, 18 mois, 1 an et 2 ans de prison ont également été requises contre les autres prévenus. Les plaidoiries auront lieu le 31 janvier.

