Un manuel pour aider à l'intégration des migrants grâce aux fonds de l'UE

Ce document fixe cinq priorités pour des stratégies d’intégration à long terme globales et efficaces: l’accueil, l’éducation, l’emploi, l’hébergement et l’accès aux services publics. Il dresse la liste des questions les plus urgentes à résoudre au titre de ces priorités et propose des mesures de soutien correspondantes, chacune d’entre elles étant associée au fonds de l’UE le mieux adapté.

A titre d’exemple, la Commission souligne que différents fonds européens peuvent être utilisés conjointement dans le domaine de l’éducation afin de faire des écoles des lieux plus inclusifs, dépourvus de toute ségrégation.

Des installations modernisées et accessibles peuvent ainsi être financées par le Fonds européen de développement régional (FEDER), tandis que le Fonds social européen (FSE) et l’AMIF peuvent soutenir l’organisation de formations spécialisées pour les éducateurs afin qu’ils soient mieux armés pour lutter contre le décrochage scolaire.

«L’utilisation optimale des fonds de l’UE, comme le Fonds social européen, joue un rôle important de soutien à l’intégration des personnes issues de l’immigration tout en poursuivant l’investissement dans la main-d’œuvre existant au sein de l’UE», a entre autres commenté la commissaire à l’Emploi, Marianne Thyssen.