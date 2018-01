De Bruyne roi de Manchester City en quête de titres: «Je veux tout gagner avec City et les Diables rouges. Devenir champion du Monde doit être l'objectif»

Avec sa prolongation en or signé ce lundi avec Manchester City, Kevin De Bruyne conforte un peu plus son nouveau statut d’idole de l’Etihad Stadium. En interview ce mercredi, le Diable rouge a commenté son nouveau contrat, ses ambitions ainsi que la prochaine Coupe du Monde.

Kevin De Bruyne s’est lié encore un peu plus à Manchester City. Ce lundi, le club mancunien a annoncé avoir prolongé le Belge jusqu’en 2023. Une nouvelle qui a ravi les fans de City qui sont définitivement tombés sous le charme du numéro 17 cette saison. « Cela fait plaisir d’être apprécié par les supporters, mais on n’a encore rien gagné. J’espère être une figure du club, comme Vincent Kompany. Cela fait 2 ans et demi que je suis ici. Je suis fier que beaucoup de personnes m’aiment et apprécient ma manière de jouer », a expliqué De Bruyne à nos confrères de la RTBF.

Avec City, il espère remporter des trophées, cette saison. Son objectif est clair : tout gagner. Aussi bien en club… qu’en sélection. Le joueur veut réaliser « un truc » avec les Diables à la Coupe du Monde 2018 même s’il confie ne pas avoir la tête en Russie. « Je ne pense pas encore au Mondial. J’espère être en forme à ce moment-là mais je dois actuellement tout faire pour gagner avec mon club. Je ne dois d’ailleurs pas hésiter à dire quand je suis fatigué et quand j’ai besoin de repos », a-t-il analysé.

Cela n’empêche pas De Bruyne d’afficher ses ambitions aux micros des médias flamands. « Si vous n’allez pas à la Coupe du Monde pour gagner, vous ne gagnerez pas » explique-t-il à VTM Nieuws. « Nous devons aller en Russie pour gagner. Tout le monde : les joueurs, le staff, les fans et la presse doivent être derrière la Belgique Cela nous aide quand nous savons que tout le monde est derrière nous » déclare-t-il à Sporza.