La RTBF a décidé, ce mercredi, de suspendre un de ses journalistes d’antenne. L’annonce nous en a été faite par Jean-Pierre Jacqmin, directeur de l’information sur la chaîne publique. En cause : un mail envoyé par l’intéressé depuis sa boîte officielle, où il s’en prend à la politique d’asile du gouvernement fédéral.

Le journaliste en question est Eddy Caekelberghs, également secrétaire de rédaction, qui anime l’émission « Au bout du jour », en soirée sur La Première.

La décision fait suite à des informations obtenues par Sudpresse, au sujet desquelles nous avions interpellé la RTBF ce mercredi en milieu de matinée. Elles concernent un mail envoyé par M. Caekelberghs à deux hauts membres de la laïcité belge, ainsi qu’à un ancien secrétaire général du Parti socialiste.

« Viralisons avec un texte bien senti et court »

Il y répercute une interview télévisée donnée en 2009 sur la migration par Louis Michel, alors commissaire européen. Des propos que l’on qualifiera d’humanistes, que certains tentent aujourd’hui de mettre en porte-à-faux avec la politique menée par le gouvernement fédéral, dirigé par son fils.

M. Caekelberghs y écrit notamment au sujet de cette interview : « Il faut l’exploiter à fond : nos réseaux et nos émissions ! », ajoutant « Viralisons avec un texte bien senti et court, genre : « Qui a le droit de faire ça ? », dit Louis Michel en 2009 ! « Theo et Moi », répond son fils en 2018 ! »

Ce mail, envoyé depuis sa boîte professionnelle, a mis hors de lui le président du MR, Olivier Chastel. Insatisfait des réactions obtenues mardi soir à ce propos auprès de Jean-Pierre Jacqmin et de Jean-Pol Philippot, il a décidé ce mercredi d’envoyer un courrier officiel à ce dernier, nous a-t-il confié.

« Une mesure de préservation de l’antenne »

« Le contenu du mail en question ne fait pas partie de la déontologie et de l’indépendance de la RTBF », nous indique de son côté M. Jacqmin. « Nous constatons qu’une polémique est en cours. Le temps de celle-ci, Eddy Caekelberghs ne sera plus à l’antenne, conformément à l’article 11 de notre code de déontologie interne. »

« Cette décision prend cours dès ce mercredi. Sa durée sera celle du temps de l’investigation nécessaire sur cette affaire. Notre décision est une simple mesure de préservation de l’antenne, qui ne préjuge en rien des suites qui seront données à l’affaire. Nous réaffirmons et revendiquons l’indépendance et la déontologie de l’ensemble des journalistes de la RTBF, qui ne peut être prise en défaut par quelque militance que ce soit. L’acte qui est aujourd’hui au cœur de la polémique est un acte isolé, dont le contenu ne nous plaît pas. »