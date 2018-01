Les faits se sont déroulés mercredi matin, vers 10h00, dans l’hôtel de ville de Tournai où a chuté un ouvrier qui travaillait sur la toiture des bureaux des services de la Population et de l’Etat civil. Le bâtiment est actuellement en réfection.

La victime, un habitant d’Antoing travaillant pour la SPRL Rasseneur de Braffe (Péruwelz), est passée au travers une bâche qui avait été posée la veille sur la toiture en réparation. Le malheureux a effectué une chute de 5 à 6 mètres avant de s’écraser au sol, au sein même du bâtiment.

«La victime était grièvement blessée lorsque je suis arrivé sur les lieux, quelques minutes après l’accident. L’ouvrier a été pris en charge par les urgentistes et admis au service des urgences à Tournai. L’homme est dans un état grave», a indiqué à 18h00 Paul-Olivier Delannois, bourgmestre ff de Tournai.

«Nous n’avons pas été directement informés de cet accident mais celui-ci m’a été confirmé par l’auditorat du travail de Charleroi-Mons-Tournai. Une enquête sera ouverte. C’est systématique dans ce type d’accident. On se doit de vérifier un certain nombre d’éléments en matière de sécurité et de responsabilité», a ajouté Eric Delhaye, procureur du Roi de division de l’arrondissement judiciaire de Tournai-Mons.