Une proche de la Liégeoise enlevée, séquestrée et violée à Charleroi raconte: «Elle a clairement eu peur pour sa vie»

Voici presque deux semaines une Liégeoise de 19 ans a vécu trois journées dans l’enfer d’un studio de Charleroi. Elle y a été séquestrée, maltraitée et violée par cinq individus, dont deux sont sous mandat d’arrêt. Ces faits ignobles l’ont profondément meurtrie, elle et sa famille …

C’était il y a presque deux semaines. Cette jeune femme de 19 ans, qui vit avec sa famille en région liégeoise, est sans doute droguée puis kidnappée en plein centre de Bruxelles. Emmenée de force dans un studio de Charleroi, elle y est séquestrée, malmenée et violée par trois individus, rejoints par deux autres dès le lendemain.

C’est un petit miracle si elle a pu échapper au pire, se localiser avec Google Map via son smartphone et alerter son frère. C’est la police locale de Charleroi qui la libérera et interpellera deux individus, Elias K. et Hamdi S., bien connus de la justice.

Dans un premier temps, notre interlocutrice nous donne des nouvelles de la jeune fille… Elle nous raconte aussi le terrible récit de la soirée.

Dans un état de confusion, elle a perdu ses amies

La jeune femme pour sa part devra apprendre à surmonter les séquelles de cette terrible épreuve. Mais aussi les terribles commentaires parfois propagés sur les réseaux sociaux.

L’enquête : Trois suspects toujours recherchés.

Selon le ministre de la Justice : plus d’une plainte pour viol sur 4 classées sans suite.

Témoignage exclusif ICI !