On était toujours sans nouvelle d’Anne-Marie Bastin, 83 ans, disparue depuis le 22 décembre 2017. Les recherches n’avaient depuis lors rien donné, jusqu’à aujourd’hui. Son corps a été retrouvé dans la cave de l’immeuble du cabinet de son médecin.

La famille d’Anne-Marie Bastin était dans l’attente depuis le 22 décembre dernier. Une attente anxieuse et inquiétante. L’octogénaire était en effet en pleine possession de ses facultés mentales.

Son corps sans vie a pourtant été retrouvé dans la cave de l’immeuble où consulte son médecin, à côté de la chaudière. Selon les premiers éléments de l’enquête, que nos confrères de RTL Info ont dévoilés ce mercredi soir, ce dernier n’aurait rien à se reprocher. Il avait été entendu plusieurs fois par les enquêteurs après la disparition de l’octogénaire.

La dame aurait rendu visite à son généraliste et se serait trompée en appelant l’ascenseur. Au lieu de monter au 4e étage, elle serait descendue à la cave en se trompant de bouton, selon l’hypothèse la plus vraisemblable.

Selon les premiers examens du médecin légiste, Anne-Marie Bastin est morte de cause naturelle, il n’y a pas de trace ni de coup, ni de chute. Les circonstances exactes de la mort sont encore floues.

Personne n’avait pensé à vérifier près de cette cave

« C’est du jamais vu » explique sa fille, Catherine Rosman, au micro de RTL. « Je vais plaider l’erreur humaine, personne n’y a pensé. Il y a un mois que je répète que ma maman allait bien, que la veille elle sortait de chez son médecin. » Elle n’imaginait cependant pas le scénario qui s’était joué à ce moment-là. « Je n’aurai jamais pensé au médecin et à la cave. Hélas, la police non plus n’y a pas pensé. »

Aujourd’hui, Catherine n’espère qu’une chose : que sa maman ne soit pas restée longtemps dans la cave à appeler à l’aide. « De tout cœur, je remercie toutes les personnes, toutes les connaissances de ma maman qui sont venues témoigner. Je remercie les clients, tout le quartier d’Outre-Meuse, merci à tous pour vos témoignages de sympathie » conclut Catherine Rosman.