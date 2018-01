Laeticia Hallyday face à ses anciens démons: son difficile combat après la mort de Johnny

Laeticia Hallyday tente de surmonter la mort de « son homme ». Mais ses proches, dans leurs déclarations, laissent entendre qu’elle n’a plus goût à rien, et qu’elle mange peu. De quoi laisser craindre le retour d’un mal qu’elle a longtemps connu, l’anorexie.

En décembre 2013, Laeticia Hallyday se confiait à Paris Match sur le combat qu’elle a mené contre un mal qui l’a longtemps rongé : l’anorexie.

Elle reconnaissait lors de cette interview que cette maladie mentale, qui l’a touchée dès ses 14 ans, aurait pu la « mener à la catastrophe ». « À la moindre épreuve, je ne me nourris plus, je ne bois plus. Je peux perdre 5kg en une semaine. À chaque fois, je me demande où le corps et l’esprit trouvent la force de se relever.(…) Si je pouvais l’éviter à Jade et Joy, je serais la plus heureuse des femmes. Je ne veux pas qu’elles connaissent ce que j’ai vécu » expliquait-elle. Elle avouait aussi que, victime d’un manque de confiance en elle, elle ne serait peut-être plus là sans sa rencontre avec Johnny. « Si je n’avais pas rencontré mon mari, je ne serais certainement plus là aujourd’hui. »

En 2009, elle expliquait déjà au magazine Elle : « Cette maladie est loin derrière moi, j’en suis sûre. Mais, quand je m’inquiète, quand quelque chose me tracasse, je ne peux rien avaler. »

Mais voilà, selon Gala, plusieurs proches s’inquiètent de la voir rechuter après la disparition de Johnny dans la nuit du 5 au 6 décembre dernier.

Le magazine révèle ainsi que l’épouse du rockeur « ne pensait déjà plus à manger » lors des derniers jours de son mari. Et depuis la mort de l’idole des jeunes, cela se serait confirmé. « L’anorexie rôde à nouveau, tel un charognard qui ne laisse jamais tout à fait en paix sa proie » écrit Gala. « On apprend à contrôler, à gérer, mais qu’une douleur profonde vient bousculer votre vie et alors c’est tout un équilibre fragile qui vacille. »

La mort du Johnny aurait donc peut-être réveillé ses vieux démons. Sur les dernières photos, Laeticia paraît de plus en plus mince. Mais elle continue de se battre, pour son homme et surtout pour ses deux filles, Jade et Joy.