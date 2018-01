Des coursiers occupent le siège bruxellois pour faire pression sur Deliveroo

Belga

Entre 15 et 20 coursiers occupent mercredi soir le siège bruxellois de Deliveroo afin de faire pression sur l’entreprise de livraison de repas à vélo, ont indiqué à Belga des représentants syndicaux. Ils dénoncent le refus de la direction de lever l’ultimatum obligeant tous les coursiers à passer sous statut indépendant d’ici fin janvier. L’obtention par Deliveroo d’un agrément en tant que plateforme numérique ne passe pas non plus.