Des coursiers occupent le siège bruxellois pour faire pression sur Deliveroo: «Nous sommes prêts à passer toute la nuit ici»

Un groupe d’environ 200 coursiers sur les 2.000 que compte la plateforme en Belgique mène depuis plusieurs mois un bras de fer avec la direction de Deliveroo. Cette dernière souhaite imposer à tous ses collaborateurs le statut d’indépendant d’ici la fin du mois de janvier. Elle avait annoncé fin octobre mettre un terme à sa collaboration avec la Smart, une coopérative qui permettait aux livreurs de bénéficier du statut de salarié pendant leurs prestations - et donc d’une protection sociale et d’un salaire à l’heure.Vers 21h30, l’action était toujours en cours. «Nous sommes prêts à passer toute la nuit ici», a fait savoir Douglas Sepulchre, porte-parole du Collectif des coursiers.

Pour Martin Willems, secrétaire permanent CNE qui soutient le collectif de coursiers à l’origine du mouvement de grogne, Deliveroo cherche à décourager des coursiers à temps plein et à opter pour des étudiants ou livreurs occasionnels.

Deliveroo a annoncé plus tôt mercredi avoir été reconnue comme plateforme numérique dans le cadre de la loi sur l’économie collaborative. Cet agrément permettra à des coursiers occasionnels d’opter pour un régime fiscal préférentiel. Le statut d’étudiant entrepreneur va dans le même sens.

Le statut d’indépendant, lui, est «plus difficile», car la charge administrative et fiscale est importante, explique Martin Willems. En tant qu’indépendants, les coursiers seront payés à la course, ce qui rend leur revenu plus incertain.

La situation s’apparente selon le syndicat chrétien à un plan social qui ne dit pas son nom: «pendant deux ans, Deliveroo a bien utilisé les coursiers professionnels et tout d’un coup, il n’en a plus besoin. C’est trop facile.»

«Nos revendications ne sont pas entendues, donc la dernière étape est l’occupation des bâtiments», explique le porte-parole. «Il y a des collaborateurs sur place, mais pour le moment il y a juste eu quelques discussions et aucune concertation approfondie. C’est pourquoi nous attendons que Mathieu de Lophem (CEO de Deliveroo Belgique, NDLR) ou un autre membre de la direction vienne nous parler.»

La police et un huissier de justice se sont rendus sur place mercredi soir, mais aucune mesure n’a été prise. L’occupation du bâtiment se déroule pacifiquement et dans une atmosphère conviviale, selon le collectif.

Une délégation doit être reçue jeudi par le ministre de l’Economie Kris Peeters (CD&V).