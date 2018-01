Meurtre de Béatrice Berlaimont: sur les traces de Jérémy Pierson

Enlevée sur le chemin de son école le 21 novembre 2014 vers 7h30, Béatrice passera plus de huit jours à la merci de Jérémy Pierson. Deux ans après les faits, nous avons retracé le chemin emprunté par son meurtrier, jusqu’à la découverte du corps sans vie de la jeune fille dans une sapinière de Sesselich, non loin d’Arlon.

La coulée verte

C’est le nom du chemin qu’empruntait Béatrice Berlaimont chaque matin pour se rendre à l’école. En remontant les pas de Béatrice ce mercredi matin, le chemin est désert. Pas un chat pour troubler le silence. Jusqu’à la sortie de la coulée verte, non loin de l’Athénée où étudiait la jeune fille, qui grouille d’adolescents insouciants. Le 21 novembre 2014, Béatrice n’a pas pu atteindre la fin du chemin qu’elle connaissait pourtant par cœur. Drogué, Jérémy Pierson zone sur ce chemin en regardant des vidéos sur son GSM. C’est en appâtant la curiosité de la jeune fille avec une vidéo du Youtubeur Norman, qu’il parviendra à la kidnapper. D’après ses aveux, il l’emmène dans une voiture qu’il a volée un peu plus tôt et la viole une première fois. Elle passera sa première nuit dans le coffre de cette voiture.

Ancienne caserne Callemeyn

Il y a deux ans, l’ancienne caserne Callemeyn était en friche. Une zone inaccessible au public car occupée par de nombreux ouvriers qui s’attelaient à transformer les lieux en appartements. Le chantier n’est toujours pas terminé aujourd’hui. Il y a d’ailleurs un container de chantier, identique à celui dans lequel Béatrice a passé deux journées entières, ligotée sur une chaise avec un oreiller dans le dos.

Allondrelle et le mirador

Le mardi 26 novembre, après avoir roulé sans but avec l’adolescente la veille, il décide de passer la frontière française et se rend à Allondrelle-La-Malmaison. Le petit village se situe à peine à un kilomètre de la frontière belge. Nous empruntons ce petit chemin de terre sur lequel Pierson a embourbé la voiture volée. Avec Béatrice, il y passera deux nuits. C’est un chasseur et agriculteur qui nous fait office de guide. Alain Bragard connaît bien les lieux, il les emprunte quotidiennement pour se rendre à ses champs. Il se souvient d’ailleurs y avoir vu la voiture de Pierson à l’époque. « Mais je n’y ai pas prêté attention. Ce n’est pas la première fois qu’on en voit garées là. C’est quand les gendarmes français sont venus m’interroger sur le mirador que j’ai compris. Il devait connaître le coin pour aller se garer là… », estime-t-il. « Les gendarmes m’ont demandé si on tuait des bêtes dans le mirador lors de nos chasses. Ce que nous ne faisons pas. Il a expliqué après qu’ils y ont retrouvé du sang et voulaient éliminer la possibilité que ce soit d’un animal. »

C’est dans ce mirador que Béatrice passera sa dernière nuit. Fermement entravée au niveau des mains, des jambes et du cou, avec des températures proches de zéro, l’adolescente n’a eu aucune chance. « Nous utilisons toujours ce mirador pour les chasses. Mais le toit s’est envolé cet hiver. Je ne comprends pas comment il a pu la laisser là. Il y fait tellement froid », soupire Alain Bragard. C’est pourtant au sommet de ce mirador, seule, que Jérémy Pierson laisse Béatrice ce 28 novembre alors qu’il retourne chez lui à Arlon. Il reviendra le lendemain, et selon ses aveux, découvrira le corps sans vie de la jeune fille. Dans la panique, il s’enfuit en laissant le cadavre de l’adolescente sur place.

La sapinière de Sesselich

Si on poursuit sur la rue de l’Athénée Royal où étudiait Béatrice Berlaimont, on arrive au petit village de Sesselich. Un endroit qui a aujourd’hui retrouvé sa quiétude mais qui, il y a deux ans, grouillait de policiers, services de secours et journalistes. C’est en effet au bout de la rue Marie Delcourt, dans un chemin de remembrement que se trouve la sapinière dans laquelle le corps de Béatrice a été découvert, enveloppé dans une couverture. Le chemin boueux mène à une petite cabane qui contient encore aujourd’hui, plusieurs ruches. Juste derrière se trouve cette petite sapinière, toujours intacte.