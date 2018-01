Dans nos prisons, 447 détenus sont radicalisés ou à risque: une minorité seulement suit un programme de déradicalisation

Koen Geens (CD&V) a livré des chiffres très précis sur les détenus radicalisés en prison. Selon le ministre de la Justice, on dénombre 237 détenus, condamnés, prévenus et internés, dans le cadre de l’extrémisme et du terrorisme. Il s’agit de 229 hommes et de 8 femmes. Chacun de ces détenus a été réparti dans 4 catégories.

On y trouve des terroristes, des assimilés qui présentent un lien évident avec le terrorisme, les Foreign Terrorist Fighters repris sur la liste de l’OCAM et les détenus présentant des risques de radicalisation.

> Ces détenus radicalisés sortiront un jour de prison. Dès lors, que fait-on en prison, pour les remettre sur le droit chemin ?

> Ils sont répartis dans toutes les prisons du pays où ils côtoient des détenus n’ayant rien à voir avec l’islamisme.