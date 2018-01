Sur les réseaux sociaux, de nombreuses offres numériques appâtent le chaland : des centaines de chaînes télé pour parfois moins de 5 euros par mois. Difficile de résister ! Surtout quand on analyse le montant facturé par des opérateurs comme Voo ou Proximus. Mais ces derniers payent leurs fournisseurs… Ce qui n’est pas le cas des offres trop attractives ! Explications.

Difficile de s’y retrouver par rapport aux nombreuses offres qui foisonnent sur le net. Les réseaux sociaux débordent actuellement d’offres alléchantes sur les télévisions numériques. Ou plus précisément sur l’IPTV. Quatre lettres qui signifient Internet Protocol Television. Techniquement Proximus et VOO utilisent cette technique pour fournir à leurs clients des chaînes télé via internet. Mais d’autres, moins scrupuleux, surfent également sur la vague, de façon nettement moins légale toutefois.

> En quelques clics, ou en passant via certains petits magasins d’informatique, un utilisateur peut obtenir assez facilement le petit boîtier qui permet d’accéder à un panel de chaînes très vaste, qui comprend également les chaînes cryptées comme Canal+, le football ou les films en VOD.

>Les utilisateurs de ces boîtiers risquent-ils quelque chose ?