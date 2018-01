La vie dans la rue s’apparente à un véritable fléau. Les SDF doivent constamment tenter de subvenir à leurs besoins qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige. Leur nombre ne cesse d’augmenter et les gens sont de plus en plus indifférents. Leur mode de vie les amène à de nombreuses assuétudes, la seule façon pour eux de tenir le coup.

Ce n’est pas le cas de tous, certes, mais l’alcoolémie et la toxicomanie deviennent souvent les démons des oubliés de la société. Fabian en faisait partie. Lui aussi avait ses démons… qui l’ont probablement tué. À seulement 33 ans, le jeune homme est décédé dans la rue de Dampremy durant la nuit de mardi à mercredi. Son corps se trouve aux pompes funèbres Fontaine.

Nombreux sont les Carolos à avoir croisé Fabian sans connaître son nom. Fabian, c’était le SDF du boulevard Audent, celui qui campait sous le distributeur Beobank. « Il était dans le circuit depuis très longtemps. Avant, il était toujours avec un copain et ils vivaient leur petite vie ensemble ».

> « Il a parfois eu un logement, une compagne, mais il revenait finalement dans la rue » confie l’éducateur de rue pour l’ASBL Solidarités Nouvelles

>Il n’est pas le seul SDF à être décédé ce mois-ci