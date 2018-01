« Je suis en colère ! » tonne d’emblée le président du MR, Olivier Chastel, dans l’entretien qu’il accorde ce mercredi matin à Sudpresse. En cause ? Un mail d’un journaliste de la RTBF, Eddy Caekelberghs, envoyé depuis sa boîte officielle. Il y répercute l’extrait d’une intervention sur l’accueil des migrants de Louis Michel, en 2009. Et dit à ses destinataires : « Il faut l’exploiter à fond : nos réseaux sociaux et nos émissions ! ». Puis : « N’hésitons pas ! Viralisons avec un texte bien senti et court (…) genre : « Qui a le droit de faire ça ? », dit Louis Michel en 2009 ! « Theo et moi » répond son fils en 2018 ! ».

On l’aura compris, l’envoi appelle à mettre en porte-à-faux le Premier ministre Charles Michel sur sa politique migratoire par rapport aux propos tenus par son père alors commissaire européen. « Ce mail qui nous est parvenu est envoyé à trois personnes ciblées : deux patrons de la laïcité belge et l’ancien secrétaire général du PS », fulmine M. Chastel. « Alors que la plupart des journalistes font leur boulot avec conscience et éthique, il en est manifestement à la RTBF qui confondent leur carte de presse avec leur carte de parti ! C’est d’une évidence crasse ! J’ai envoyé mardi ces mails à Jean-Pol Philippot et Jean-Pierre Jacqmin qui se contorsionnent dans tous les sens pour ne pas réagir face à cette faute déontologique ! »

>Olivier Chastel ne décolère pas : « Je suis scandalisé ! Quand on se dit journaliste avec pour mission d’informer les citoyens de façon neutre, comment peut-on jouer en parallèle ce rôle de manipulateur »

>Le président du MR « demande que ce journaliste soit sanctionné à la hauteur de la désinformation, de la propagande, de la faute déontologique qu’il commet ! »

>Mais Eddy Caekelberghs n’est pas le seul visé par Olivier Chastel : « On assiste à de plus en plus de militantisme à la RTBF ! »