Une septuagénaire chute et se brise trois côtes dans un bus TEC: le chauffeur a freiné trop brusquement

Ldc

Marie Thérèse est une personne âgée très active. Tous les jours, elle prend le bus pour se rendre à ses cours de poterie et de peinture aux Beaux-Arts de Charleroi. Mais ce soir du 6 novembre 2017, le chauffeur a freiné si brusquement qu’elle a fait un vol plané dans le véhicule, et s’est cognée à l’accoudoir d’un siège. Résultat, trois côtes cassées et des douleurs qui persistent.