Il n’y aura donc pas de 21 e finale belge en Grand Chelem (12 pour Henin, 7 titres et 8 pour Clijsters, 4 titres). Elise Mertens a été battue, ce jeudi, par la Danoise Caroline Wozniacki, nº2 mondiale et déjà double finaliste à l’US Open.

C’est effectivement cette expérience qui a énormément aidé la Danoise face à une Limbourgeoise qui disputait son tout premier Open d’Australie, sa toute première demi-finale en Grand Chelem.

Car on n’a vu la vraie Elise Mertens que par à-coups lors de ce duel qui a surtout valu pour la fin épique du deuxième set.

Mertens rallying.



Can the 🇧🇪 get back and keep her unbeaten #AusOpen run going? pic.twitter.com/OWnTR9RFwm — #AusOpen (@AustralianOpen) 25 janvier 2018

Dans la première manche, Woazniacki joua le match parfait. Très solide sur son service (elle a fait beaucoup de progrès à ce niveau), intouchable sur son revers et ne commettant que très peu de fautes. L’inverse d’une Elise Mertens qu’on a senti nerveuse, sans aucun doute sous pression, et forcée par son adversaire à peut-être en vouloir un peu trop, trop vite ou trop fort, surtout en coup droit.

En 39 minutes, la première manche était dans la poche de la Danoise (6-3) et c’était mérité.

Le deuxième set ne commença guère mieux pour Elise, rapidement breakée à 2-2, puis menée 2-4 et 3-5. Mais on ne pourra jamais reprocher à la Limbourgeoise de ne pas s’être battue, ni de pas y avoir assez cru. Alors que Wozniacki, quasi intouchable sur sa mise en jeu, servait pour le match à 6-3, 5-4, on assista à une incroyable crise de stress, comme seule la Danoise peut parfois en traverser.

À deux points du match, elle commettait deux terribles doubles-fautes et relançait complètement Elise Mertens. Celle-ci égalisait à 5-5 et s’offrait, à son tour, deux balles pour un troisième set du « tout est possible », à nouveau sur le service de la Danoise ! Là, c’est l’expérience qui allait parler. Wozniacki qui avait déjà eu une balle de match avant de perdre sa demi-finale contre Li Na, ici même en 2011, reprenait ses esprits et redevenait la joueuse intouchable du début de rencontre. Elle égalisait à 6-6 pour ne plus laisser aucune chance à la Belge dans un tie-break enlevé 7-2.

Mertens a quitté la Rod Laver Arena sous des applaudissements mérités après son superbe parcours à Melbourne et son formidable esprit de combat. Il lui aura manqué l’expérience pour poursuivre son rêve « Down Under ». Mais ce ne sera que partie remise tant elle a démontré qu’elle était sur la bonne voie.

Lundi, elle fera déjà son entrée dans le top 20 mondial (20 e ), soit un bond de 17 places. Elle prendra un repos mérité (pas de tournoi à Saint-Petersbourg) avant de se préparer pour la rencontre de Fed Cup, à Mouilleron-le-Captif, contre la France de Yannick Noah, dans quinze jours.