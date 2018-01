Météo: pluies abondantes sur le sud du pays, plus sec ailleurs

La grisaille dominera encore le ciel ce jeudi avec une nébulosité abondante et des pluies qui arroseront principalement les régions situées au sud du sillon Sambre et Meuse. Dans les autres régions, le temps sera généralement sec, bien qu’une petite averse isolée soit possible.

A l’ouest, les nuages feront place à de timides éclaircies, selon les prévisions de l’IRM. Le thermomètre affichera de 6 à 8 degrés en Ardenne et de 8 à 10 dans les autres régions, sous un vent modéré de sud- ouest.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, une zone de pluie s’attardera sur l’extrême sud, avant de quitter le pays. Assez dégagé dans l’ouest, le ciel sera toujours très nuageux au sud du sillon Sambre et Meuse. De la brume et du brouillard pourraient également se former dans certaines régions. Les températures seront comprises entre 1 et 4 degrés et le vent, de sud à sud-ouest, perdra en intensité.

Vendredi et samedi, le mercure baissera quelque peu, mais les éclaircies se feront plus nombreuses. Une petite averse restera cependant possible. A partir de dimanche, retour d’un temps plus nuageux et plus doux avec parfois un peu de pluie ou de bruine.