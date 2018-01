Elise Mertens après son élimination en demi-finale à l'Open d'Australie: "J'ai donné tout ce qui me restait"

Elise Mertens (WTA 37), la belle surprise belge de cette édition de l’Open d’Australie côté féminin, a vu son parcours se terminer au stade des demi-finales, jeudi à Melbourne. La Limbourgeoise a plié face à l’ancienne numéro un mondiale Caroline Wozniacki, deuxième à la WTA et deuxième tête de série du tournoi. Cette dernière s’est imposée sur le score de 6-3 7-6 (7/2), dans la Rod Laver Arena, en 1h37 de jeu.

« Je pense qu’il m’a manqué un peu d’énergie aujourd’hui. Je ne sentais pas mes jambes aussi fraîches qu’avant et un peu moins mon tennis. Je n’étais pas spécialement nerveuse, juste un peu trop fatiguée par ce long mois en Australie. Mais bon, j’ai eu deux balles de set dans la deuxième manche…

Je n’ai pas vraiment de regret car j’ai donné tout ce qui me restait. Je dois reconnaître que Caroline a mieux joué que moi de manière générale. Elle a bien servi, elle a commis très peu de fautes.

Si c’était à refaire, je ne changerais rien. J’ai fait tout ce que j’ai pu et je suis fière de mon parcours jusqu’en demi-finale. Je serai 20 e mondial, ce lundi, mais ça ne va pas changer grand-chose pour moi. Je sais que c’est simple, mais je vais continuer à travailler pour encore m’améliorer car j’en veux encore plus…

Tout ce qui m’importe aujourd’hui, c’est de rentrer rapidement en Belgique car ma maison me manque ! »

Elise Mertens devrait prendre l’avion de retour ce vendredi pour arriver samedi matin en Belgique.

