Il confond une jument dans son enclos avec un sanglier: le chasseur l'abat d'une balle dans le poitrail

Olympe (16 ans) a été abattue par un chasseur d’une balle dans le poitrail alors qu’elle se trouvait dans son enclos, à Valflaunès (Hérault). L’auteur des tirs plaide l’accident : il aurait confondu la jument avec un sanglier.

« C’est plus que de la colère que nous ressentons, nous sommes effondrés. Nos animaux sont des membres à part entière de la famille… », expliquent, Olivier et sa femme Laëtitia (propriétaires de l’animal), qui sont toujours sous le choc. « On a eu Olympe toute petite, tellement petite qu’on pouvait la porter sur nos épaules. Cela faisait 15 ans qu’on l’avait. Je ne réalise toujours pas… », déclare son épouse. Tous deux espèrent « que les réglementations soient appliquées » pour que le drame qu’ils ont vécu « ne se reproduise plus ».

« À partir du moment où un chasseur peut confondre une jument avec un sanglier, nous pouvons être horrifiés par l’idée que, demain, il puisse confondre un animal avec un enfant, affirme Reha Hutin, Présidente de la Fondation 30 Millions d’Amis. Des mesures doivent impérativement être prises car en période de chasse nous sommes contraints de partager notre territoire avec des hommes armés ! »

30 millions d’amis rappelle que depuis l’ouverture de la saison 2017/2018, 38 accidents de chasse portant atteinte à des hommes (11 morts et 27 blessés) et 7 portant atteinte à des animaux domestiques, seraient d’ores et déjà à déplorer en France…