Une technique révolution contre le cancer arrive à Charleroi

Ces dernières années, on a souvent évoqué la création d’un centre de protonthérapie à Charleroi , sur le site de Marie Curie. Le dossier bloquait au niveau fédéral avec le refus de la ministre de la Santé Maggie De Block de remboursement par l’INAMI des soins qui pourraient y être délivrés. Mais lors d’une réunion avec le président du MR Olivier Chastel ce mercredi, elle vient finalement de donner son feu vert.

La protonthérapie, qu’est-ce donc que cela ? Il s’agit d’une technique révolutionnaire permettant de combattre le cancer.

Cette technique suscite de grands espoirs chez les chercheurs et les malades, mais aucun centre n’existe actuellement en Belgique. Un premier est en construction à Louvain et Charleroi comptait bien en voir un second érigé sur le site de Marie Curie.