De Bruyne a prolongé à Man City et gagne près de 400.000 euros par semaine: "C'est toujours bon d'être fixé sur son sort"

C’est un lucratif contrat (on parle d’un salaire brut de 360.000 euros par semaine, pouvant monter jusqu’à 400.000 avec les primes) que « KDB » a paraphé cette semaine, le liant aux Sky Blues jusqu’en 2023. Une officialisation dont personne, et certainement pas lui, ne doutait une seule seconde.

« Je suis toujours resté très calme car je savais ce que je voulais », lance-t-il. « Je suis très heureux ici et je pense que cela se voit. J’ai trouvé un club qui croit en moi, qui m’a donné ma chance et où je peux m’épanouir. Rien ne pressait mais il est toujours bon d’être fixé sur son sort. Honnêtement, je me vois bien encore ici quand j’aurai 32 ans (NDLR : à la fin de son contrat, donc). Pour cela, il faudra continuer à bien travailler, à être compétitif. Nous développons un football fantastique et je prends énormément de plaisir sur la pelouse. C’est le même bonheur que quand j’étais plus jeune et c’est sans doute ce qui m’aide à avancer.

Il y a beaucoup de boulot aux entraînements car je me dois de rester en forme, aussi bien physiquement que mentalement, pour aider l’équipe. J’ai grandi, j’ai évolué, je suis devenu papa mais j’ai conservé la même personnalité. »

Un dernier transfert, notamment en Espagne où son nom a déjà été cité, est-il encore envisageable ? « Je ne ferme la porte à rien car on ne sait pas ce qui peut se produire dans une carrière. Que se passera-t-il si je suis moins performant ? Ou si je me blesse… »