Parce qu’elle n’a pas fait de sauvegarde, Suzanne risque maintenant de perdre la seule mémoire qu’elle a encore de son fils de 6 mois, mort de maladie fin 2016.

C’est au milieu de l’année 2016 que Suzanne a donné la vie à son premier enfant. Les médecins ont immédiatement remarqué que le garçon avait un problème. « Après environ deux semaines, on m’a dit qu’il était très malade », raconte la femme au Laatste Nieuws. Son espérance de vie n’excédait pas deux ans. En fin de compte, cela n’a pris que six mois. J’étais brisée… »

Un an après ce terrible fait de vie, Suzanne a donc perdu le smartphone sur lequel elle stockait photos et vidéos de Maxim. Le seul endroit. « C’est arrivé à l’arrêt de tramway Bres à Anvers, écrit-elle sur Facebook. C’était un Samsung noir Galaxy A3 et je l’ai utilisé pour écouter de la musique. L’écran était complètement fissuré. »

La femme a partagé un message sur Facebook dans l’espoir de le retrouver. J’ai perdu mon smartphone avec des photos de mon fils décédé à Anvers. Ils sont la seule chose que j’ai encore de lui. Quelqu’un l’a vu ? ».

« J’espère que cet appel me permettra de retrouver mon appareil. Sur mon écran se trouve une photo de mon fils décédé. Les autres photos et vidéos valent aussi pour moi plus que tous les trésors du monde. Je n’ai pas de sauvegarde, donc à part quelques photos sur mon ordinateur fixe, je n’ai rien de plus de lui. Ce serait le plus beau cadeau pour moi si je pouvais récupérer mon smartphone intact ».