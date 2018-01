Migrants: les Jeunes MR prônent une troisième voie entre De Wever et le «Mouvement Maximilien»

Les Jeunes MR prônent une troisième voie dans le débat sur les migrants, entre «l’acerbe intransigeance» des uns et l’"irresponsabilité naïve» des autres.

«Aujourd’hui, la vérité au sujet de l’immigration et de l’asile a quitté le camp de Bart De Wever comme celui du Mouvement Maximilien», écrivent-ils. Selon eux, «l’immigration est un atout pour la Sécurité sociale et l’économie d’un pays, à condition que celle-ci soit légale et couplée d’un véritable soutien à l’intégration».

Les jeunes Réformateurs mettent en avant le vieillissement de la population qui suscitera des besoins financiers très importants alors que l’économie est en pleine mutation sous l’influence de la révolution numérique. «L’immigré d’aujourd’hui est le travailleur de demain», soulignent-ils.

Immigration réussie

Pour autant, cette immigration doit être réussie. «Sur ce terrain-là, le Mouvement Maximilien est complètement absent», affirment les jeunes MR. A leurs yeux, ce mouvement n’apporte qu’une solution logistique et non politique.

«Dans le débat sur l’immigration, l’heure est au pragmatisme. Si le populisme électoral n’y a pas sa place, le populisme moraliste non plus. Face à la crise migratoire que nous avons connue, la première réponse étiquetée ’ferme mais humaine’ était le moins mauvais des choix. Mais viendra un temps où nous devons assurément débattre plus profondément de l’entièreté de la politique d’immigration-intégration».