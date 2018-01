Ne surtout pas tirer sur la louve «belge» Naya: vous risquez jusqu'à 5 ans de prison et une amende de 500.000 euros

Un article de nos journaux début de semaine a provoqué certaines réactions au nord du pays. Réactions relayées par un papier de nos confrères du Het Laatste Nieuws. Notre article donnait la parole à un agriculteur d’Omal, Pascal Huet.

« C’est un peu scandaleux. Ce loup va s’attaquer aux ovins mais aussi au gibier, gros et petit. Et moi, je suis aussi chasseur ! Le petit gibier est déjà en voie de disparition et, pour les moutons, on ne saura rien faire pour se protéger. Le loup passera au-dessus de la clôture ou alors il creusera pour passer en dessous. S’il vient attaquer mes bêtes et si je suis là, je ne pourrai que le tirer. Je ne vais pas le regarder attaquer mes moutons sans réagir », nous expliquait-il.

« Je n'exclus pas la possibilité que parmi nos membres en Flandre, il y ait aussi des fermiers qui décrocheront leur fusil de chasse si le loup s'approche de leurs animaux », explique Luc Vanoirbeek, du Boerenbond (pendant flamand du Ministrère de l’agriculture). Mais nous conseillons à tout le monde, flamand comme wallon, de ne pas le faire. Cet acte est sanctionné par des peines sévères. Le loup est en effet un animal sauvage protégé par l'Europe », explique-t-il au Laatste Nieuws.

La directive européenne sur la protection des animaux laisse aux États membres le soin de déterminer les sanctions concrètes. Fait remarquable : quiconque tue un loup en Flandre risque 5 ans de prison et une amende de 500.000 euros, alors qu'en Wallonie, c'est 1 an de prison et 100.000 euros d'amende.