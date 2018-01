Les médecins n'opèrent pas un patient à temps: un Marseillais perd ses testicules et gagne près de 200.000 euros lors du procès contre l'hôpital

En décembre 2009, un homme se présente aux urgences de l’hôpital Lavéran à Marseille. Se plaignant de fortes douleurs aux testicules, le patient est pris en charge par des médecins qui suspectent alors une simple inflammation. Il est renvoyé chez lui, sans être opéré, comme l’explique Le Point.

Deux mois plus tard, le 10 février 2018, rebelote. L’homme retourne aux urgences avec les mêmes douleurs et ressort, une nouvelle fois, avec le même diagnostic : une probable inflammation. Le médecin décide simplement, à ce moment-là, de réaliser une échographie abdominale mais rien ne sera détecté. Neuf jours plus tard, l’homme est pourtant hospitalisé.

Cette fois, l’hôpital découvre finalement une torsion ancienne sur son testicule droit et une torsion récente sur le gauche. Opéré dans la foulée, il est déjà trop tard : le patient perd son testicule droit et le gauche est « atrophié avec absence de fonction testiculaire ». Estimant avoir subi un « préjudice important de perte de chance », en plus de son préjudice moral et physique, il saisit alors le tribunal de grande instance (TGI) de Marseille et obtient la condamnation du médecin.

Aujourd’hui, après sept ans de procédure, le tribunal a tranché : le malheureux patient va être indemnisé à hauteur de 192 920 euros.

Comme l’explique Le Point qui se base sur une étude, « les médecins parviennent à sauver un testicule torsionné dans 40 à 70 % des cas qui leur sont présentés. Ce taux est de 100 % si le patient se présente dans les trois heures après la torsion, de 90 % avant six heures et moins d’une chance sur deux après 10 heures »