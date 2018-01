Le conseil d’entreprise de Carrefour Belgique vient d’annoncer que 1.233 personnes seront impactées dans les hypermarchés et au siège central. Choc en région liégeoise : le magasin Carrefour de Belle-Ile est annoncé parmi les fermetures. Cette dernière devrait intervenir avant le mois de juin 2018.

Pour rappel, le magasin de Belle-île compte quelque 130 salariés. L’hypermarché vient de descendre ses volets après l’annonce quant à son avenir !

En 2010, sur les six hypermarchés du groupe à Liège, c’était surtout les Carrefours d’Ans et Blonden, dont les chiffres étaient dans le rouge, qui étaient menacés. Finalement, les fermetures avaient été remplacées par la reprise d’enseignes par le groupe Mestdagh.

La réaction en exclusivité du patron de Belle-Île

Une victoire, notamment grâce à la mobilisation, malgré les changements de salaires et la de réduction du personnel et d’avantages divers. Certains travailleurs, de plus de 55 ans, avaient même décidé de partir de leur plein gré. Ils étaient partis en pré-pension.

(Plus d’informations à venir)