Il rédige une lettre ouverte pour se plaindre du comportement de Sa Pinto et veut l'envoyer au président du Standard

Nos confrères de RTL ont relayé une lettre ouverte écrite par Vincent. Ce grand fan des Rouches a rédigé cette dernière pour se plaindre du comportement de Sa Pinto et souhaite que Bruno Venanzi, le président du club liégeois, la reçoive.

Ce grand supporter du Standard est évidemment soutenu par plusieurs autres fans liégeois.

Voici sa lettre ouverte :

« J’étais persuadé, avant la trêve, que nous allions faire une excellente fin de championnat et que nous allions enchaîner les victoires. Je me doutais aussi que nous n’aurions aucun renfort vu le manque de moyen financier du club mais cela ne me tracassait pas outre mesure, parce que j’étais convaincu que nous avions la qualité suffisante avec le noyau actuel.

J’étais toujours aussi positif quand à la suite mais après le match contre Eupen et celui d’hier, je me suis fait une raison. Je pense que nous filons tout droit en Playoffs 2, comme l’année passée et celle d’avant. Je pense même que notre parcours va s’arrêter en demi-finale de la Coupe et que nous n’aurions RIEN à nous mettre sous la dent cette année.

Et que dire du comportement de Sa Pinto ! Il y a quelques mois encore, j’écrivais que j’étais persuadé que c’était le bon coach pour nous. Après son nouveau comportement détestable, j’espère sincèrement qu’il va bientôt prendre la porte, c’est un comportement indigne de notre club. Nous sommes la risée de tout le monde avec ce clown.

Je suis vraiment très très énervé et je me contiens fortement de ne pas être plus méchant dans mes propos. Si on rate les Playoffs 1, je suis certain que cela sera en grosse partie de sa faute car être joueur au Standard implique déjà beaucoup de pression à tous niveaux et celle que met en plus Mr Sa Pinto est inacceptable et inqualifiable.

Grâce à lui, nous nous sommes mis tout le monde à dos (arbitres, supporters des autres clubs, dirigeants des autres clubs) et la seule manière de retrouver un minimum de calme et de sérénité pour déjà préparer la saison prochaine est de virer tout simplement cet énergumène pour fautes graves répétées nuisant à la bonne image de notre club.

Je reste plus que jamais derrière nos couleurs en ces temps très difficiles mais j’attends un geste fort de la direction pour prendre les mesures nécessaires en vue stopper cette mascarade le plus rapidement possible. Comme d’habitude, je compte sur vous pour transmette mon mail à notre Président que je salue pour son courage en ces temps difficiles.

Je lui souhaite vraiment de réussir son projet mais il doit maintenant prendre une grande décision pour repartir du bon pied. Si cela continue nous devront aller dire bonjour à notre président et lui remonter un petit peu les bretelles!!! Allons les Rouches ! »