Plusieurs saisies de stupéfiants pour la police boraine

La première saisie s’est déroulée à Boussu. Deux jeunes (18 et 20 ans) se déplaçant en mobylette étaient en possession de marijuana. De plus, le conducteur du cyclomoteur n’était pas titulaire de permis de conduire. La conduite sous stupéfiants a été confirmée par le test salivaire. La drogue a été saisie et le cyclomoteur enlevé par un dépanneur.

La deuxième saisie a eu lieu à Saint-Ghislain. Les policiers ont eu leur attention attirée par un véhicule dont les feux arrières étaient défaillants. La nervosité du conducteur de 26 ans a éveillé leur curiosité, ces derniers ont donc procédé à la fouille du véhicule et de son propriétaire. De petits paquets contenant de la cocaïne ont été découverts. Les stupéfiants ont été saisies et un procès-verbal a été rédigé pour conduite sous l’influence de stupéfiants.