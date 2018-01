Gilly: un cambrioleur se fait passer pour un agent des eaux

Les faits se sont déroulés dans la rue Narcisse Evrard, à Gilly. Âgée de 75 ans, la victime ouvre la porte au soi-disant agent et accepte de l’emmener dans sa cave pour qu’il puisse vérifier le compteur. Pendant ce temps, deux autres individus se présentent comme étant des policiers et fouillent la maison. Ils prétendent ensuite être venus pour arrêter l’imposteur et les trois s’en vont les mains vides, n’ayant rien trouvé à voler dans l’habitation de la victime.