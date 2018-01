Plan de restructuration de Carrefour: rien n'a été fait depuis Caterpillar, dénonce l'opposition

Rien n’a été fait depuis l’annonce de la fermeture de Caterpillar en septembre 2016, a dénoncé jeudi l’opposition à la Chambre à la suite du conseil d’entreprise qui s’est tenu chez Carrefour. Le débat a été vif en séance plénière. Plusieurs députés ont également déploré l’absence de tout membre du comité ministériel restreint, notamment le vice-premier ministre et ministre de l’Emploi, Kris Peeters, alors que 1.233 emplois pourraient disparaître.

Les partenaires sociaux se penchent sur l’évaluation de la loi Renault qui encadre les licenciements collectifs. Le travail n’a toujours pas abouti, a indiqué la ministre du Budget, Sophie Wilmès, qui s’exprimait au nom du Premier ministre. Le ministre de l’Emploi a insisté sur la nécessité d’un « traitement urgent ».

L’explication n’a pas convaincu l’opposition.

« L’excuse des partenaires sociaux, vous la servez quand ça vous arrange. Si cela bloque, c’est à cause de votre accord de gouvernement qui prévoit de pouvoir licencier plus rapidement », a répondu Catherine Fonck (cdH).

« C’est à nouveau le service minimum. L’impuissance du gouvernement est patente », a fustigé de son côté Georges Gilkinet (Ecolo).

Le PS et le PTB ont réclamé l’interdiction des « licenciements boursiers » et pointé du doigt la politique menée par le gouvernement à l’égard des grandes entreprises. « Cette politique de diminution linéaire et aveugle des cotisations sociales est inopérante face aux grandes entreprises », a affirmé Jean-Marc Delizée (PS).

Les bancs ministériels étaient clairsemés jeudi au parlement. Plusieurs ministres sont en déplacement à l’étranger, dont le Premier ministre, Charles Michel, et le ministre de l’Emploi, Kris Peeters, qui participent au Forum Economique Mondial à Davos.

« C’est le choc social et le Premier ministre ainsi que le ministre de l’Emploi font des courbettes à Davos devant les dirigeants des multinationales », a dénoncé Marco Van Hees (PTB).

« Il ne faut pas sous-estimer la présence de nos ministres dans les réunions internationales qui permet à notre pays de rayonner », a fait remarquer Mme Wilmès.

L’argument du député PTB a aussi suscité la réprobation dans la majorité, une réprobation qui s’est accrue sur les bancs du MR quand celui-ci a dénoncé la double fonction d’une conseillère du ministre wallon de l’Economie, Pierre-Yves Jeholet, également administratrice de Carrefour Belgium, en la personne de l’ancienne ministre Sabine Laruelle.