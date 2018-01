Paris-Roubaix: Veranda's Willems-Crelan invité, pas Wanty-Groupe Gobert

La course aura lieu le 8 avril prochain.

Veranda’s Willems-Crelan et Aqua Protect Veranclassic figurent parmi les sept équipes invitées à Paris-Roubaix le 8 avril prochain, ont annoncé jeudi les organisateurs. Wanty-Groupe Gobert et Sport Vlaanderen-Baloise n’ont pas reçu le précieux sésame.

Cela veut dire que Wout van Aert, le champion du monde de cyclocross, pourra être au départ de l’Enfer du Nord. « Je suis très heureux », a déclaré celui qui est aussi champion de Belgique. « Si j’ai choisi de combiner le cross et la route, c’est pour disputer ce genre de classique. Paris-Roubaix convient peut-être le mieux à mon profil. J’aime rouler sur les pavés où je peux utiliser ma technique de cyclocross ».

« Nous avions pris la 14e place avec Yoann Offredo l’an dernier et joué un rôle avec plusieurs autres coureurs », regrettait de son côté Hilaire Van der Schueren, le directeur sportif de Wanty-Groupe Gobert qui disputera par contre bien Liège-Bastogne-Liège et la Flèche Wallonne. « Si j’avais pu choisir, j’aurais préféré Roubaix, mais en tant qu’équipe wallonne je comprends aussi l’intérêt d’être au départ des Classiques Ardennaises. J’avais un doute pour deux courses, le Dauphiné et Paris-Roubaix. Pour le Dauphiné, nosu avons bien reçu une invitation ».

Cinq équipes françaises (Cofidis, Delko Marseille Provence KTM, Direct Energie, Team Fortuneo-Samsic et Vital Concept Cycling Club) ont reçu une wildcard pour figurer au départ à Paris aux côtés des 18 équipes du WorldTour. Sport Vlaanderen-Baloise et la formation néerlandaise Roompot n’en seront pas.

Piet Allegaert avait certes pris la 17e place l’an dernier, mais il a quitté Sport Vlaanderen-Baloise. C’est la première fois depuis 2013 que la formation flamande ne sera pas à Paris-Roubaix. « Dommage », a regretté aussi Walter Planckaert, le directeur sportif. « Nous avions quelques jeunes qui auraient bien pu profiter de l’expérience après leurs prestations en Espoirs. Jordi Warlop fut 3e l’an dernier et Edward Planckaert avait pris la 5e place en 2016. Ce n’est pas facile pour ASO (l’organisateur, ndlr), il y a 17 candidats pour 7 places ».