Restructuration chez Carrefour: Peeters veut activer rapidement la loi Renault, Jeholet veut «limiter au maximum» les pertes d'emploi

La loi Renault régit la procédure de licenciement collectif : une entreprise qui souhaite licencier un grand nombre de salariés doit d’abord passer par une phase d’information et de consultation, avant de négocier l’indemnisation des salariés licenciés.

« Dans le cas d’une telle restructuration, la première phase est très importante », affirme Kris Peeters. « Il est en effet possible de sauver des emplois. L’expérience montre qu’une conciliation est essentielle. Avec le Premier ministre, nous allons rencontrer la direction et les syndicats. »

« J’écourte ma présence à Davos car ma place est en Belgique pour solutionner au mieux le dossier Carrefour », a ajouté Kris peeters sur Twitter. « Mon soutien va vers les travailleurs et leurs familles. »

Le plan d’économies présenté jeudi en conseil d’entreprise extraordinaire concerne 1.053 personnes dans les hypermarchés et 180 au siège central. Les hypermarchés Belle Île à Liège-Angleur et celui de Genk (Limbourg) devraient fermer leurs portes en juin prochain, selon les syndicats. Trois hypermarchés deviendront des « market » et l’hypermarché de Turnhout verra sa surface réduite.

Le ministre wallon de l’Économie et de l’Emploi Pierre-Yves Jeholet a pris contact avec les représentants des travailleurs de Carrefour et rencontrera mardi la direction belge du groupe afin de « voir tout ce que l’on peut faire pour limiter au maximum la casse » en matière d’emploi, a-t-il indiqué jeudi.

Le ministre MR et vice-président du gouvernement wallon s’est dit surpris par l’ampleur de l’annonce du groupe français de grande distribution, selon qui la nécessité d’économies devrait entraîner le départ de 1.233 travailleurs.

Jeholet : « Je ne veux pas jouer la confrontation »

« Je suis aux côtés des travailleurs et des familles, je mesure le désarroi, l’inquiétude et la détresse », a commenté M. Jeholet (MR), tout en soulignant la nécessité de recevoir des précisions sur les chiffres bruts annoncés.

Le ministre a pris contact avec les représentants des travailleurs pour les rencontrer. Mardi matin, il recevra le directeur (CEO) de Carrefour pour le nord et l’est de l’Europe, Guillaume de Colonges. M. Jeholet a aussi pris contact avec la directrice de l’office wallon de l’emploi et la formation (Forem) Marie-Kristine Vanbockestal et doit s’entretenir avec le ministre bruxellois de l’Emploi Didier Gosuin, étant donné que le siège de Carrefour Belgique est à Evere. Il n’exclut pas non plus, en tant que président de la conférence interministérielle Emploi, d’associer le gouvernement fédéral, encore qu’il soit trop tôt actuellement pour le faire vu le manque d’informations.

Interrogé sur les causes de l’annonce de Carrefour, M. Jeholet a évoqué « le constat dressé par les nouveaux responsables de Carrefour » selon lequel le groupe aurait tardé dans le développement de la digitalisation, de l’e-commerce, des circuits courts et du secteur des produits bios.

« Ils ont jugé ce plan inévitable, mais parlent aussi de nouveaux investissements, d’ouvertures, il faut donc voir si des emplois peuvent être récupérés là », a commenté le ministre.

Faut-il parler de licenciements boursiers, comme l’ont dénoncé le PS et le PTB à la Chambre ? « Je ne veux pas rentrer dans ce débat, il faut aussi considérer les activités historiques de Carrefour en Belgique. Je ne veux pas jouer la confrontation » avec le groupe, a souligné le ministre.