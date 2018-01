Ghlin: un minibus médical pour soigner les malades précarisés (vidéo)

En Belgique, se soigner coûte cher. En 2018, les honoraires des médecins connaissent une hausse moyenne de 1,50 % en vertu du dernier accord médico-mutualiste. En conséquence, bien souvent, les personnes en difficulté n’ont pas accès à la médecine. À Ghlin, le D r Bouillon avait déjà défrayé la chronique en récoltant des médicaments non périmés pour les redistribuer aux patients dans le besoin. Il vient à présent de lancer son projet Lagardère. Concrètement, un véhicule médical intervient auprès de cette population privée des soins élémentaires. Un numéro gratuit d’appel vient d’être activé : 0800/12.505.

« Si tu ne viens pas à Lagardère, Lagardère ira à toi, » lançait Daniel Auteuil dans la version de 1997 du « Bossu » de Philippe de Broca. « Si vous n’allez pas voir un médecin, c’est le médecin qui viendra à vous » est le leitmotiv du nouveau projet mis en place par le docteur David Bouillon.

À travers l’exercice de son métier, ce Ghlinois au grand cœur a pu observer qu’une partie de plus en plus importante de la population n’avait pas accès aux soins pour des raisons de précarité ou de mobilité : les familles démunies, les seniors, les personnes solitaires, désorientées, les sans-abri… David Bouillon entend donc renouer contact avec ces laissés pour compte de la médecine et des institutions pourtant mises en place pour les aider. « Trop de personnes meurent, faute de soins de qualité. Il est grand temps d’agir, » dit-il.

Lagardère, c’est un mini-cabinet médical et un espace administratif réunis dans un véhicule d’intervention.

Cette unité mobile équipée comme il se doit permet de réaliser toute une série d’actes médicaux : prise de sang, intraveineuse, points de sutures… Mais également des dépistages gratuits (cholestérol, hypertension, diabète, HIV, Hépatite C, etc.)

Pour mener à bien sa mission, le docteur s’est associé avec sa compagne Elisabeth Befumo, infirmière à domicile.« Cela fait quinze ans que je pratique à domicile et je suis très souvent confrontée à des gens en situation de précarité. J’ai la conviction que nous devons aller vers eux pour leur venir en aide. Cela m’est déjà arrivé d’aller chercher à manger à des personnes âgées parce qu’elles n’avaient rien. Idem en ce qui concerne les traitements : ce sont des gens qui ne savent pas de déplacer ou n’ont pas d’argent. Je ne pourrais pas laisser un patient dans le besoin, » précise-t-elle.

Depuis la semaine dernière, un numéro d’appel gratuit a été activé. Il s’agit du 0800/12.505. Le minibus a ainsi déjà effectué ses premières interventions.

« Samedi, nous avons effectué un dépistage à Tertre chez une dame de 80 ans. Son médecin consulte à Colfontaine et elle était incapable de se déplacer… Nous sommes aussi intervenus sur la Grand-Place de Mons où un sans-abri avait besoin de soins. Nous avons effectué une prise de sang et une hémoculture sur place. Aujourd’hui, cet homme va mieux et n’a pas été contraint d’aller aux urgences, » raconte le Dr Bouillon.

Si la vocation de ce véhicule est d’intervenir 7j/7, 24h/24, à 30 km à la ronde, l’initiateur du projet espère bien que celui-ci fera des émules. Le député cdH Pascal Baurain a pour sa part attiré l’attention des autorités régionales sur cette initiative. « Le projet du docteur est révolutionnaire. Il a sans doute vocation à être étendu au-delà du territoire de Mons-Borinage. Nous réfléchissons donc à la manière dont on pourra institutionnaliser ce projet, pour peu que l’évaluation soit concluante, et nous avons déjà pris contact avec la ministre de la santé Alda Greoli. Elle a manifesté un grand intérêt, » a-t-il commenté.

David Bouillon a d’autres projets dans sa mallette médicale. Il envisage en effet de réunir en un lieu unique tous les dons (vivres, vêtements, médicaments, etc.) en provenance du Hainaut. Une autre affaire à suivre…