C’est la BBC qui relate la terrible histoire de Molly Mclaren, 23 ans. Le 29 juin 2017, alors qu’elle faisait un peu de sport dans la salle qu’elle avait l’habitude de fréquenter, la vie lui a été ôtée… par son ex-petit ami.

Joshua Stimpson avait rencontré Molly grâce à Tinder. Les deux jeunes avaient tout de suite accroché et étaient devenus un couple le temps de sept mois. Puis, le 17 juin 2017, Molly avait pris la décision de mettre un terme à cette relation. Une rupture que le jeune homme n’a jamais vraiment digérée et qui l’a poussé à commettre l’irréparable.

Le 29 juin, Joshua décide de suivre son ex-petite amie à sa salle de sport, située à Chatham. Dans les vidéos de surveillance que la Maidstone Crown Court a montrées hier au jury du procès, on peut voir le jeune homme s’installer à côté de Molly alors en pleine séance de sport. « Maintenant, tu me suis aussi ? » s’exclame-t-elle en l’apercevant. Elle ira même jusqu’à envoyer un SMS à sa maman pour lui indiquer cette présence dont elle avait peur.

Une rencontre qui s’était poursuivie sur le parking où était garée Molly. C’est là, dans sa Citroën C2 qu’elle a été poignardée par Joshua à l’aide d’un couteau de cuisine.

Un couteau qu’il s’était procuré deux jours avant le drame. C’est sur ce même parking que le jeune homme sera arrêté quelques minutes plus tard. C’est d’ailleurs lui qui dira « Vous devez m’arrêter » aux policiers, comme le montrent les images de la dashcam de l’un d’entre eux. Au moment de son arrestation, le t-shirt de Joshua Stimpson était recouvert de sang.

Une triste fin pour Molly qui aurait pu être bien pire, puisque la police a également retrouvé une hache dans la voiture de Joshua. Une fin qui aurait également pu être évitée, puisqu’un témoin avait tenté de s’interposer… en vain. Surtout, Molly avait confié ses craintes concernant son ancien compagnon, qui était « exigeant et puéril » et dont elle avait peur. « J’ai l’impression de devoir regarder par-dessus mon épaule tout le temps. J’ai peur de ce qu’il pourrait me faire », avait-elle envoyé à une amie sur WhatsApp…