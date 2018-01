L'empoisonneur a encore sévi à Quiévrain: il s'en est pris cette fois-ci à Pedro, un chihuahua de 3 ans, gravement atteint

Une personne mal intentionnée semble s’en prendre aux animaux à Quiévrain. Dernière victime en date : Pedro, jeune chihuahua de 3 ans. Le petit chien a été empoisonné au Témik, un pesticide très nocif. Il est actuellement hospitalisé en clinique vétérinaire, sous perfusion et lampe chauffante. Atteint neurologiquement, l’animal aura certainement des séquelles… Pour le moment, il ne parvient plus à se mettre debout.

Pedro a bien failli y passer. Dimanche dernier, il se trouvait chez les parents de sa maîtresse, à Quiévrain.

Comme à son habitude, le petit chien est parti faire une balade. Mais, à son retour, il n’était plus dans un état normal. « Il a commencé à vomir et à avoir la diarrhée… Et après il a eu des convulsions », explique Adeline, la maîtresse du chien.

Le chien a dû être hospitalisé (photo) : « Apparemment, il s’agit d’un empoisonnement à un pesticide. »

> Plusieurs animaux ont été empoisonnés dernièrement à Quiévrain.

> Il est sous perfusion et lampe chauffante : « Il a des troubles neurologiques ».