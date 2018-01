Crise politique en RDC: la fermeture de l'agence de développement est catastrophique pour les Congolais

La gouvernement congolais a fait savoir mercredi qu’il entendait fermer Enabel, établie dans l’ambassade de Belgique à Kinshasa. Une note du ministre congolais des Affaires étrangères, Léonard She Okitundu, précise que l’agence n’a plus de raison pour rester en République démocratique du Congo. L’État d’Afrique centrale a réagi à la décision belge d’interrompre une partie de la coopération bilatérale avec le Congo et de consacrer les moyens ainsi libérés à l’aide humanitaire et aux ONG.

«La déclaration du ministre congolais semble laisser entendre que le gouvernement congolais veut cesser les programmes de développement bilatéraux en cours, ce qui serait catastrophique pour la population congolaise», a indiqué Bogdan Vanden Berghe, directeur de 11.11.11. Il ajoute qu’il y a toujours des projets en chantier via Enabel, qui représentent un total de 80 millions d’euros en programmes de coopération bilatérale. Ces projets concernent directement la population, les soins de santé, l’enseignement et l’agriculture.

L’association estime que le gouvernement belge doit maintenir sa position critique à l’égard du régime de Kinshasa et appelle l’Union européenne a suivre la voie de la Belgique. Elle demande toutefois que les autorités belges trouvent une solution rapide pour les projets en cours d’Enabel.