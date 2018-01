Plus de 3,5 millions de prescriptions électroniques introduites chaque mois

Environ 9.700 médecins généralistes, 780 spécialistes, 3.000 dentistes, 22 hôpitaux et également quelques sages-femmes avaient introduit des prescriptions électroniques via le système Recip-e à la fin de l’année 2017, indique jeudi l’asbl en charge du projet.

Entre 3,5 et 4 millions de prescriptions électroniques sont introduites chaque mois dans le système et quelque 4.860 pharmaciens ont procédé à leurs retraits.

Le système Recip-e permet aux médecins, dentistes et sages-femmes, via la plateforme eHealth, d’envoyer des prescriptions électroniques de médicaments vers un serveur, où elles sont conservées jusqu’à leur retrait par un pharmacien. Leur contenu disparaît ensuite de la banque de données. La prescription électronique est valable depuis le 1er janvier 2017 mais l’impression d’une «preuve» doit encore être fournie aux patients.

La prescription électronique via Recip-e deviendra obligatoire à partir de juin prochain, sauf lorsque le patient ne possède pas de numéro d’identification belge ou lorsque les médicaments sont prescrits par un médecin âgé de plus de 62 ans. L’obligation ne s’applique pas non plus en cas de visite à domicile ou dans une institution de soins, précise encore l’asbl Recip-e.