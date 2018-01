Vincent Berlaimont est le papa de Béatrice. Le procès de Jérémy Pierson, qui débute lundi devant la cour d’assises du Luxembourg, il l’attend mais il le craint sans doute un peu aussi. Certitude : il n’attend rien ou presque de la part de l’accusé, et certainement pas une demande de pardon. Exclusif.

Vincent, le papa de Béatrice, souhaite rester aussi discret que possible, « pour se protéger ».

Le procès débute lundi à Arlon. Comment vous y préparez-vous ?

« À vrai dire, je suis toujours dans le questionnement : peut-on s’y préparer ? Techniquement on sait comment les choses vont se dérouler, on connaît le dossier… Mais d’un autre côté on repart d’une page blanche, avec une procédure orale. »

Qu’est-ce qui va être dit ?

« Je ne sais pas. Je sais juste comment cela va finir, évidemment. »

Vous attendez des réponses à certaines questions que vous vous posez ?

« Non. On va au procès car il faut y être et que c’est la route dernière fois que l’on « entrera » dans le dossier. Mais c’est douloureux. La pression est énorme. C’est une torture. »

Ce procès qui débute lundi, c’est une page qui se tourne ?

« Oui, bien sûr. Mais cela ne le sera jamais complètement. Dans 20 ans, la douleur sera encore là, évidemment. J’espère juste qu’on pourra la gérer. L’empathie des gens m’aide beaucoup… »

> Le papa de Béatrice revient sur ce drame dans notre longue interview, à lire dans nos éditions digitales.