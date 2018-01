La tenue du sommet de l'Otan menacée par des flics désabusés: «Le ministre Jambon se fout de nous!»

Le prochain sommet des chefs d’État et de gouvernement des 29 pays de l’Otan, qui se tiendra à Bruxelles, est-il menacé par un mouvement de mauvaise humeur des policiers ? Ce n’est pas impossible au vu du fossé qui se creuse avec le ministre Jan Jambon (N-VA).

La marmite est en train de bouillir entre Jan Jambon et les syndicats policiers. Depuis plusieurs semaines, la tension monte et, à plusieurs niveaux, l’incompréhension commence à gagner les rangs syndicaux. Et cette impatience pourrait bien se répercuter sur l’organisation d’événements internationaux.

« Le ministre se fout de nous », indique, excédé, Thierry Belin, secrétaire national du syndicat policier SNPS. Un motif de leur colère, parmi d’autres : les jours de congé que les policiers ne parviennent plus à prendre dans nombre de services et zones de police.

> Congés reportés, manque de concertation : les policiers prêts à passer à l’action pour se faire entendre.