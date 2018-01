Michel Preud'homme sur la RTBF: «Les Diables rouges? Il faut d'abord qu'on m'invite»

Michel Preud’homme était l’invité de l’émission « 69 minutes Sans Chichis » sur la RTBF. L’ancien Diable rouge a notamment évoqué les rumeurs qui l’envoient à la tête des Diables rouges après le Mondial 2018.

Sur son caractère

« Tout dépend des équipes que vous dirigez. Au Standard, j’avais des joueurs comme Conceicao et Sa Pinto qui étaient déjà bouillants. À Bruges, certains joueurs étaient plus calmes et il fallait les remuer un peu. Je contrôle parfois les choses, mais face à une situation d’injustice, c’est normal de vouloir se défendre. »

Sur les Diables rouges

« Il y a deux entités qui peuvent me faire revenir comme entraîneur. Bordeaux, d’abord, puisque c’est là où je vis. Cela serait parfait (NDLR : l’émission a été enregistrée avant la nomination de Gustavo Poyet au club girondin). Et il y a la sélection nationale. Mon fils me dit souvent qu’on cite mon nom. Mais elle a encore un Mondial à jouer. Il y a un entraîneur aussi qui va peut-être rester. Et il faut aussi qu’on m’invite. Oui, cela fait plaisir d’être désiré. Mais le moment doit se présenter. »

« Quand on voit ce qu’ils ont fait en qualification, c’est encourageant. Même si les adversaires étaient à notre portée. Pour la phase de groupe, il n’y aura pas de problèmes. Après, on verra. En France, on est parti en pensant qu’on serait champion d’Europe. N’oubliez pas qu’il y a l’Allemagne, la France, le Brésil, l’Argentine, l’Espagne… En tant que Belge, on doit avoir l’ambition, mais on ne peut pas dire qu’on doit aller en demi-finale ou en finale. Il faut arrêter de mettre autant de pression sur cette équipe, comme on l’a fait sur Marc Wilmots. »

Sur le métier d’entraîneur

« Je ne sais pas s’il y a des métiers que l’on peut faire à moitié, mais celui-là, c’est impossible. C’est jour et nuit, on se pose toujours plein de questions. Il faut se donner à fond. Mais quand j’étais en Arabie saoudite, mon fils m’avait envoyé la chanson de Stromae « Papaoutai ». Et là je me suis dit, stop. Deux ou trois mois après, je revenais en Belgique. C’est un métier très difficile. »

Son inspiration dans le football

« Gianluigi Buffon. Il a fait une carrière exceptionnelle. À bientôt 40 ans, c’est superbe. J’adore ce garçon. Il a lui aussi connu des déboires avec la Juventus lors de la relégation forcée en D2 italienne. Mais il est resté au club, puis revenu au plus haut. »

Son pire souvenir

« L’affaire Waterschei, évidemment. Ce fut une bonne leçon pour moi en tant que jeune joueur. On voulait tellement être champions et gagner la Coupe d’Europe. »

Son meilleur souvenir

« Les deux Souliers d’or, en tant que gardien, c’est pas mal. Chaque victoire, chaque Coupe, ce sont des moments super. Les trophées collectifs sont les plus importants. »