Le calvaire d'un père, accusé à tort de faits de moeurs sur sa fille à Thimister

LWs

Le tribunal correctionnel de Liège vient de trancher dans un dossier peu banal, à l’issue d’un véritable cauchemar traversé par un habitant de Thimister-Clermont. Agé de 53 ans et déjà père de deux jeunes femmes, cet homme avait eu, en 2008-2009, une petite fille avec sa nouvelle compagne. Mais le couple s’était séparé en 2012 et la maman de la petite n’avait pas eu envie de la « partager » via un droit de garde. Elle l’avait donc accusé de faits de mœurs. Cette dernière, ainsi que sa propre mère, viennent d’être condamnées.