Factures fantaisistes, espionnage par caméra, etc: quand un propriétaire de Fosses-La-Ville excède ses locataires

À Fosses-La-Ville, plusieurs locataires sont à bout. La raison ? Un propriétaire utilisant des méthodes s’apparentant à l’intimidation. Entre factures fantaisistes, espionnage par caméra et action en justice récurrente, ils n’en peuvent plus .

Johanne est arrivée dans son appartement courant janvier 2017. Très rapidement séduite par le bien, elle a pourtant vite compris que la relation avec son propriétaire n’allait pas être une sinécure. Dès les premières semaines, de nombreux problèmes surgissent. D’abord la machine à laver, ensuite la cuisinière et enfin le frigo sont défaillants.

La Fossoise fait donc part de ces soucis au propriétaire, censé intervenir. Il ne l’entend pas de cette oreille et met en cause la locataire. « Selon lui, tout est de ma faute. J’ai saccagé son appartement. Le ton est monté et c’est là qu’il a commencé à me menacer », déclare-t-elle.

> Johanne a appris que son propriétaire avait notamment installé une caméra de surveillance.

> « Parfois, il vient frapper à la porte et repart en courant. »