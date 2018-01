Le flop pour la mesure de Carlo Di Antonio: seulement 35 chatons pucés depuis le nouveau décret wallon!

« 35 chatons pucés, cela peut paraître peu mais il est beaucoup trop tôt pour tirer un premier bilan », se défend déjà le cabinet du ministre du Bien-Être animal, Carlo Di Antonio (cdH). « Nous referons le point dans 3 mois et on y verra déjà plus clair. Comme pour le contrôle technique, les gens attendent souvent l’ultime date pour passer leur véhicule. C’est peut-être pareil pour leurs animaux de compagnie. Un chaton né le 8 novembre par exemple a encore quelques jours pour être pucé. »

« Je constate néanmoins que, depuis ce décret, de plus en plus de particuliers me demandent de pucer leur chat », nous confie le vétérinaire Emmanuel Denis. « Alors qu’ils n’y sont pas (encore) obligés (…). »

« Certains font pucer leur vieux chat, de peur que la commune ne l’embarque »

Les autorités wallonnes ne vont pas sanctionner directement les propriétaires de chats « distraits ». Il y aura une période de tolérance. Mais sachez tout de même que si vous ne pucez pas votre chaton, vous risquez une amende qui peut être très salée.

