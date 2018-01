Malgré la perquisition de la police, Anouk héberge toujours un jeune migrant soudanais: «Ça m'a donné la force de persévérer» (vidéo)

Rédactrice en chef au magazine Marie-Claire, Anouk s’est toujours investie pour les migrants. Déjà à l’époque de la jungle de Calais, elle courait jusque-là pour distribuer des vivres. Elle est de toutes les manifs pour défendre leur droit à la dignité, elle fait aussi partie de la plate-forme citoyenne de soutien aux réfugiés et en a hébergé plusieurs chez elle. « Je me souviens qu’un soir, une personne en civil rôdait autour du parc et a pris note de ma plaque de voiture », raconte Anouk. « Je suis sûre que je suis fichée quelque part comme activiste. »

Sept policiers débarquent chez elle

En octobre dernier, alors qu’elle pense « faire le bien », elle voit débarquer chez elle 7 policiers avec mandat de perquisition.« Ils m’ont pris deux ordinateurs, des clés USB, un disque dur externe, un enregistreur et mon GSM. J’ai ensuite été convoquée à la police de Dendermonde où j’ai été auditionnée pendant 6 heures ! Photo, empreintes digitales… Un policier m’a fait une leçon de morale du style : c’est très beau l’humanitaire, mais voilà dans quels draps vous vous mettez ! Des passeurs vous utilisent pour se faire de l’argent. »

Mise sur écoute

Au fil de l’interrogatoire, Anouk réalise qu’elle a peut-être commis une petite erreur. « Moha, comme bon nombre de migrants, rêve de rallier la Grande-Bretagne », explique-t-elle. « J’ai téléphoné à une amie qui héberge elle aussi des migrants et je lui ai demandé si elle pensait que quelqu’un pourrait le faire passer. J’ai appris par la suite que nous étions toutes les deux sur écoute de la police. » On lui a aussi demandé si Moha travaillait pour elle et si elle avait des relations intimes avec lui ! Des soupçons d’associations de malfaiteurs et de trafic d’être humain pesaient clairement sur elle, ce n’est pas rien ! Selon son avocat, elle risque jusqu’à 6 ans de prison.

Mais Anouk ne se laisse pas intimider. « Ça m’a donné la force de persévérer ». Elle emmène Moha à l’Office des Étrangers pour entamer sa régularisation.

« Pieds nus, main foulée… »

« Comme il est mineur, il échappe au protocole de Dublin et peut faire sa demande d’asile en Belgique », explique-t-elle. « Il a alors été accueilli par Fedasil à Steenokkerzeel où on lui a attribué une tutrice, qui a été formidable avec lui. J’ai par ailleurs demandé de devenir sa famille d’accueil. Et on a finalement accepté que Moha vive chez moi. Il est inscrit à la commune, il a maintenant des papiers, on ne peut pas l’expulser ! Lui qui avait arrêté l’école à l’âge de 10 ans a repris les cours, il apprend le français et ne rêve plus de l’Angleterre. »

Cela lui a valu des injures, on l’a aussi traitée d’islamogauchiste. « Et d’autres trucs immondes. Mais je me fiche de ça ! J’ai hébergé des musulmans et des chrétiens. Je me fous des religions, ce sont des êtres humains que j’aide. Pourquoi je fais cela ? Parce que Moha était dans le parc, les pieds nus, la main foulée, livré à lui-même. En l’accueillant, je reçois autant que je donne. Face au fascisme rampant, je pourrai dire que moi, j’ai agi dès le début, à ma façon. » Même pas peur ! Au point de témoigner au JT de la RTBF et de multiplier les interviews…