Drame social chez Carrefour: la guerre des prix peut tuer tout le monde, d'autres grosses chaînes menacées!

Carrefour doit revoir son modèle, c’est une certitude, mais il n’est pas le seul. « Cora est aussi dans le trouble », reprend M. Boffa. « Dans le métier, tout le monde se demande quand Cora va faire quelque chose, ou quand Cora va vendre, ou quand Cora va fermer. Mais vous savez, ces commerces, ils se sont tués eux-mêmes. C’est d’abord quatre éclairs plus un gratuit. Puis trois plus un gratuit, plus 2 plus un gratuit. Et après ? C’est quatre plus quatre gratuits. Qui va acheter huit éclairs ? »

Des soucis en perspective pour Makro. Le magasin pour lequel il fallait auparavant avoir un numéro de TVA « essaye de se réinventer », dit M. Boffa : « Pas facile de changer de stratégie. » Le spécialiste n’en dira pas plus sur Makro mais certains de ses confrères sont plus directs : Makro est clairement en danger, de même que Match.

Mais le problème est plus large, analyse Claude Boffa : « Tout le monde doit penser à changer le modèle. Dire : venez chez moi, je suis le moins cher, ça ne marche plus. Ou alors, on néglige la qualité et on vend de la m… Mais le public réagit à ça. Un poulet à 2,5 euros, ce n’est pas possible. On a conditionné les gens à avoir le prix le plus bas possible. Aujourd’hui, on habitue le client à être livré gratuitement à la maison, c’est de la folie. Dans le commerce, il faut des marges. Et il faut que le consommateur accepte de payer le prix. Que tout le monde touche sa juste part, la vraie valeur des choses. » Par exemple, si vous achetez votre litre de lait à 30 centimes, il est certain que l’éleveur a trait sa vache à perte.

