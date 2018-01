Toute l’histoire commence sur le site de revente « 2ememain.be » quand Shannon, une habitante de Pont-à-Celles âgée de 19 ans, met en vente un pull au prix de 20 €. Mais tout ne va pas se passer comme prévu : « J’ai tout de suite compris qu’il s’agissait d’une arnaque. » Elle explique en détail ce qu’il s’est passé dans nos éditions digitales.

Une course folle

Shannon doit, donc, déposer une plainte auprès de la police. Elle s’empresse alors de se rendre au commissariat de Luttre, mais repart bredouille. « On me dit que ce n’est pas le bureau des plaintes. » Elle se remet au volant de sa voiture et se dirige alors vers le poste de Pont-à-Celles. « Lorsque je me suis garée sur le parking, il était 16h43. Quand je suis entrée, on m’a dit de revenir lundi ! (…) Je trouve ça scandaleux que personne n’a accepté d’enregistrer ma plainte. D’autant plus qu’il s’agissait d’une affaire assez rapide. Et quand bien même ! S’il avait agi d’un problème plus grave, qu’auraient-ils fait ? »

Désemparée, Shannon s’arme donc de son téléphone et tente à nouveau sa chance. Elle contacte la police de Nivelles… qui lui donne un rendez-vous le samedi matin. « Ils m’ont dit que ce n’était pas normal, qu’ils n’avaient pas le droit de refuser une plainte et qu’ils allaient en informer leurs supérieurs. Ils se sont dits choqués d’un tel manque de professionnalisme. »

Une enquête avait été lancée en interne, et une sanction disciplinaire est même tombée pour un policier