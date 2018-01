Aleksandar Mitrovic de retour à Anderlecht? Hein Vanhaezebrouck aurait changé d'avis!

Ganvoula à Genk, Teodorczyk contre Waasland/Beveren. Deux choix et une même conclusion : comme en 2017, Hein Vanhaezebrouck n’est pas convaincu par ses attaquants en 2018. De quoi être plus certain que jamais que ses dirigeants doivent trouver une solution d’ici le 31 janvier minuit.