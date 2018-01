Les marques de boissons rafraîchissantes belges veulent faire interdire la campagne écologique de SodaStream

Pour la seconde fois en peu de temps, SodaStream fait l’objet d’une plainte émanant des marques belges de boissons rafraîchissantes pour ses campagnes « Shame or Glory », « No Planet, no Christmas » et « Homoschelpiens », qui mettent en avant l’alternative écologique proposée par SodaStream.

Capture de la campagne « No Planet, no Christmas »

Cette fois, la plainte n’est pas le fait de la Fédération royale de l’Industrie belge des Eaux et des Boissons rafraîchissantes (FIEB), mais de membres individuels, dont Coca-Cola European Partners Belgium (Chaudfontaine), Danone (Evian), Nestlé Waters (Vittel et Perrier) et Spadel (Spa et Bru). La campagne de SodaStream serait, selon eux, dénigrante pour les consommateurs de boissons conditionnées en plastique. Ils entendent la faire interdire par le biais d’une astreinte de 50 000 euros par jour de diffusion des campagnes. En octobre, la précédente plainte de la FIEB avait été jugée irrecevable par le tribunal. Le président du tribunal a prévu la décision le 19 juin 2018.

SodaStream a déjà pu constater par le passé que les marques de boissons rafraîchissantes conditionnées dans du plastique n’apprécient guère ses campagnes. À travers des vidéos en ligne ludiques, SodaStream veut encourager les consommateurs à épargner la planète en réduisant leur consommation d’eau gazeuse vendue dans des bouteilles en plastique. Des études ont révélé qu’on trouvera plus de plastique que de poissons dans les océans à l’horizon 2050. SodaStream propose une alternative écologique à part entière à l’eau pétillante embouteillée. L’appareil SodaStream vous permet de gazéifier facilement l’eau du robinet, ce qui rend inutiles les emballages jetables en plastique. En Belgique, l’eau de distribution fait l’objet de contrôles stricts, est sûre et totalement saine. Qui plus est, vous pouvez aromatiser l’eau de SodaStream à votre gré.

Johan Schepers, Country General Manager SodaStream Benelux : « Cette deuxième assignation en justice est une nouvelle preuve de l’absolue nécessité de la lutte contre le plastique ! Il est clair que les marques de boissons rafraîchissantes traditionnelles font la sourde oreille et ne veulent pas entendre notre message pour une planète durable. Mais nous continuerons d’aider les consommateurs à faire un choix écologique. Et nous sommes sereins à cet égard : de plus en plus de consommateurs se montrent soucieux de l’environnement. Coca-Cola, Danone, Nestlé et Spadel réaliseront tôt ou tard que leur action va à l’encontre du sens des responsabilités que le consommateur moderne attend d’eux. »

Campagne « Shame or Glory » :

Campagne « No Planet, no Christmas » :

Campagne « Homoschlepiens » :